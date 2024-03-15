К прибытию корабля «Союз МС-25» орбиту МКС подняли на 2,8 км

Орбиту Международной космической станции скорректировали для обеспечения запуска пилотируемого корабля "Союз МС-25" и приземления "Союза МС-24". Оба эти события запланированы на ближайшее время.

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Это было сделано с помощью двигателей космического грузовика "Прогресс МС-26", который пристыкован к служебному модулю "Звезда" российского сегмента МКС. Моторы включились, проработали 1096,7 секунды, выдав импульс величиной 1,59 м/с. В результате средняя высота орбиты станции повысилась на 2,8 км. Она сейчас составляет 419,53 км.

Как говорят специалисты, строгой высоты орбиты быть не может. Станция плавно опускается, что зависит от различных факторов. Например, от солнечной активности. Не раз приходилось менять ее траекторию из-за космического мусора. А потому, чтобы создать баллистические условия для стыковки прилетающих грузовых и пилотируемых кораблей, МКС приходится постоянно "подталкивать" вверх. Иногда на какие-то сотни метров, а иногда очень даже прилично.

За все время полета МКС выполнены 355 коррекций высоты ее орбиты, в том числе 201 - с помощью двигателей кораблей "Прогресс".

Запуск "Союза МС-25" с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз-2.1а" намечен на 21 марта. В основной экипаж входят космонавт Роскосмоса Олег Новицкий, участница космического полета из Республики Беларусь Марина Василевская и астронавт NASA Трейси Дайсон.

Возвращение на Землю корабля "Союз МС-24" с Олегом Новицким, Мариной Василевской и астронавтом NASA Лорал О'Харой планируется 2 апреля.

На борту МКС работает экипаж 70-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Олега Кононенко, Николая Чуба и Александра Гребенкина, астронавтов NASA Лорал О'Хары, Мэттью Доминика, Майкла Барратта и Джанетт Эппс.