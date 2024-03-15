Thermaltake выпустила миниатюрный кулер для горячих PCIe 5.0 SSD-накопителей

Компания Thermaltake представила SSD-кулер MS-1 M.2 2280 (модель: CL-O043-AL02BL-A), разработанный специально для твердотельных накопителей NVMe M.2, использующих интерфейс PCI Express 5.0 (x4).

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Особенности

Thermaltake MS-1 включает в себя алюминиевый радиатор с 8 ребрами, лопасть диаметром 20 мм и высокоэффективную тепловую трубку диаметром 6 мм. Конструкция кулера направлена ​​на улучшение рассеивания тепла, тем самым сводя к минимуму снижение скорости, вызванное термическим регулированием в твердотельных накопителях.

Скорость вращения кулера составляет 8000 об/мин и обеспечивает поток воздуха 0,44 кубических футов в минуту при статическом давлении 1,6 мм водного столба. Несмотря на свою высокую производительность, кулер поддерживает низкий уровень шума (16 дБА) и обещает работоспособность до 60 000 часов.

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Thermaltake MS-1 совместим с форм-фактором M.2 2280, имеет ширину 22 мм, длину 70 мм и высоту 14 мм. В комплект поставки входит термопрокладка для облегчения эффективной передачи тепла от SSD.

Сроки выхода, цена

Когда Thermaltake MS-1 появится в продаже и его стоимость производитель пока не объявил.