Figure сделал робота-гуманоида с ChatGPT, который полноценно общается с людьми

Американский стартап Figure показал умного робота-гуманоида Figure 01, который работает с использованием ChatGPT и может вести с человеком диалог в режиме реального времени. Пример работы опубликовали на YouTube-канале проекта.

Компания Figure привлекла внимание крупных игроков на рынке робототехники и искусственного интеллекта год назад. Ее основатель Бретт Эдкок поставил перед организацией цель создать «первого в мире коммерчески доступного гуманоидного робота общего назначения». Уже в октябре 2023 года Figure 01 продемонстрировал свои возможности в выполнении базовых автономных задач, а после показал, что умеет обучаться.

В прошлом месяце Figure опубликовала видео, на котором робот работает на складе. Почти сразу после этого компания анонсировала начало работы над вторым поколением машин, в рамках которого она будет сотрудничать с создателями ChatGPT — OpenAi. Как отмечали в организации, вместе они разрабатывают «новое поколение ИИ-моделей для гуманоидных роботов».

В опубликованном видео Figure 01 не только ведет диалог с человеком в режиме реального времени, но и выполняет его команды. Как рассказал Адкок, встроенные в Figure 01 камеры отправляют данные в большую визуально-языковую модель ИИ, обученную OpenAI. Алгоритмы отвечают за возможность робота понимать человеческую речь. Полученные данные отправляют в нейросети Figure, которые преобразуют их в действия робота.