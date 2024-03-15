Google Chrome улучшит защиту от фишинга

Google планирует выпустить обновление защитного механизма Safe Browsing в конце этого месяца для всех пользователей Chrome. После этого браузер будет в режиме реального времени защищать от вредоносных программ и фишинга.

© Unsplash

Функциональность Safe Browsing — довольно древняя, её запустили аж в 2005 году. Изначально задача заключалась в защите пользователей от фишинга, однако позже возможности расширились до блокировки вредоносных доменов.

Разработчики добавили режим Enhanced Protection, который задействовал искусственный интеллект для противодействия кибератакам и более глубоко сканировал загруженные файлы.

На сегодняшний день Safe Browsing проверяет сайты, загрузки и расширения, сопоставляя их с локальным списком вредоносных URL, который обновляется с серверов Google каждые 30-60 минут.

Теперь корпорация хочет переключаться на проверки в режиме реального времени, когда информация будет приходить от серверов без какой-либо задержки. Скорость реагирования крайне важна, ведь некоторые вредоносные ресурсы появляются и исчезают меньше чем за десять минут.

© Anti-Malware.ru

Для этого Safe Browsing будет использовать новый API с релеем Fastly Oblivious HTTP (OHTTP) для обфускации URL помещаемых сайтов. Части хешированных URL передаются движку Safe Browsing через частный сервер OHTTP.