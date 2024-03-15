Презентована электронная книга с цветным дисплеем

Bigme InkNoteX Color — новый планшет, который обещает стать революцией в мире электронных книг.

© Ferra.ru

Он оснащен 10.3-дюймовым цветным дисплеем E-Ink Kaleido 3 с частотой обновления 15 кадров в секунду, что делает его идеальным для чтения, просмотра веб-страниц и даже некоторых видео.

Мощный процессор MediaTek Dimensity 900 обеспечивает высокую производительность, а 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутреннего накопителя гарантируют плавную работу.

© NotebookCheck.net

Планшет работает под управлением Android 13. Ёмкий аккумулятор 4000 мАч обеспечивает длительное время автономной работы. В комплекте с планшетом идет стилус, который позволяет делать заметки и рисовать.

Стоит новинка около $668, при этом пока что купить ее можно лишь в Китае. Но ожидается, что необычный планшет появится в продаже и в других странах, Просто чуточку позже.