В Госдуме объяснили, какие нейросети точно не устроят восстание машин

Закон о применении искусственного интеллекта (ИИ) был одобрен депутатами Европарламента. Одной из основных его целей является защита основных прав граждан, демократии и принципа верховенства закона.

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Так, с 2026 года запрещается использование систем распознавания лиц в режиме реального времени и других методов биометрической идентификации, за исключением случаев предотвращения терактов или поиска подозреваемых.

Кроме этого, все изображения, аудиозаписи и видео, созданные или обработанные с помощью ИИ, должны быть маркированы.

Стратегия России в отношении искусственного интеллекта — не «останавливать», а возглавить и занять лидирующие позиции в мире. Об этом в интервью «Свободной Прессе» сказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«При этом нужно всегда помнить, что в критически важных направлениях и чувствительных темах, искусственный интеллект не может принимать финальное решение — за этим всегда должен стоять человек. ИИ никогда не заменит врача, учителя, однако может стать для них эффективным помощником», — отметил собеседник издания.

Парламентарий призвал не забывать, что вся работа искусственного интеллекта строится на тех данных, которые в него загружает человек. То есть ИИ обладает внутренним содержанием, которое в него закладывают программисты.

«Превзойти в своем развитии всех людей он вряд ли сможет, нас слишком много. Более того, у него никогда не получится обрести харизму, юмор и смекалку, которыми обладает человек — не все ведь строится только на сухих фактах», — уточнил Немкин.

На вопрос «СП», если ИИ будет умнее, означает ли это, что он сможет обойти любой человеческий контроль, депутат пояснил: если человек не заложит в генеративный искусственный интеллект такое желание, само оно у него не сформируется.