Новый флагман Realme Narzo 70 Pro 5G получит «бесконтактное управление»

Новый флагман Realme Narzo 70 Pro 5G получит «умные касания» и «бесконтактное управление»
Realme готовится к выпуску нового флагмана Narzo 70 Pro 5G, который уже сейчас поражает своими характеристиками.
Помимо FullHD+ AMOLED дисплея, быстрой зарядки 67 Вт и флагманского сенсора камеры Sony IMX890, смартфон будет оснащен двумя «революционными» функциями: Rainwater Smart Touch и Air Gesture control.
Rainwater Smart Touch – это умная технология, которая распознает воду на экране или на ваших руках. При обнаружении воды алгоритм автоматически блокирует случайные нажатия, гарантируя бесперебойную работу.
Air Gesture – это функция бесконтактного управления смартфоном с помощью жестов. Пользователи смогут выполнять различные действия на экране Android, используя более 10 различных жестов.
Realme Narzo 70 Pro 5G будет работать на базе процессора Dimensity 7050 под управлением операционной системы Realme UI 5 (Android 14) с 65% меньшим количеством предустановленных приложений.
При этом 19 марта Realme представит не только смартфон, но и новую версию беспроводных наушников Realme Buds T300 в цвете Dome Green. Наушники, впервые выпущенные в сентябре 2023 года, оснащены 12.4-мм динамическими драйверами и 30-децибельной системой ANC (активное шумоподавление).