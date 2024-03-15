Новый флагман Realme Narzo 70 Pro 5G получит «бесконтактное управление»

Realme готовится к выпуску нового флагмана Narzo 70 Pro 5G, который уже сейчас поражает своими характеристиками.

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Помимо FullHD+ AMOLED дисплея, быстрой зарядки 67 Вт и флагманского сенсора камеры Sony IMX890, смартфон будет оснащен двумя «революционными» функциями: Rainwater Smart Touch и Air Gesture control.

Rainwater Smart Touch – это умная технология, которая распознает воду на экране или на ваших руках. При обнаружении воды алгоритм автоматически блокирует случайные нажатия, гарантируя бесперебойную работу.

Air Gesture – это функция бесконтактного управления смартфоном с помощью жестов. Пользователи смогут выполнять различные действия на экране Android, используя более 10 различных жестов.

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Realme Narzo 70 Pro 5G будет работать на базе процессора Dimensity 7050 под управлением операционной системы Realme UI 5 (Android 14) с 65% меньшим количеством предустановленных приложений.

При этом 19 марта Realme представит не только смартфон, но и новую версию беспроводных наушников Realme Buds T300 в цвете Dome Green. Наушники, впервые выпущенные в сентябре 2023 года, оснащены 12.4-мм динамическими драйверами и 30-децибельной системой ANC (активное шумоподавление).