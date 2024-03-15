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Как сильно быстрая зарядка убивает аккумулятор вашего гаджета

Новое исследование показало, что быстрая зарядка не так страшна для аккумуляторов, как многие думают.

Как сильно быстрая зарядка убивает аккумулятор вашего гаджета
© Ferra.ru

В рамках проекта по созданию глобальной базы знаний об аккумуляторах автор статьи на Хабре провел ряд экспериментов, чтобы выяснить влияние технологии на литий-ионные аккумуляторы.

Результаты:

  • Быстрая зарядка не приводит к кратному сокращению ресурса аккумулятора.
  • Если режимы работы не выходят за рамки допустимых, скорость деградации аккумулятора не превышает паспортные значения.
  • Даже в жестком режиме эксплуатации аккумуляторы «отдают» обещанные 300 циклов заряда-разряда.

Сравнение быстрой и стандартной зарядок:

  • Sanyo NSX: стандартная зарядка (5А) показала потерю емкости 11,4%, а быстрая (20А) — 8,5%
  • LG 18650HG2: стандартная зарядка (4А) довела до потери емкости 15,4%, в то время как быстрая (20А) лишь до 10%.
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