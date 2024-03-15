JESP: боевые роботы понесут большую ответственность за жертвы среди гражданских

Британские ученые из Университета Эссекса выяснили, как меняется отношение людей к роботам в том случае, если они становятся причиной инцидентов с летальным исходом среди мирного населения.

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Исследование опубликовано в научном издании Journal of Experimental Social Psychology (JESP).

"Некоторые задачи, такие как беспилотное вождение или военное использование роботов, представляют риск для безопасности людей, что поднимает вопросы о том, как и где будет возложена ответственность, когда автономные роботы нанесут вред человеку", — отметил автор работу, доктор Раэль Доутри.

В рамках исследования доктор Доутри опросил более 400 людей, попросив их дать свою оценку различным сценариям. В одном из таких сюжетов вооруженный пулеметом робот-гуманоид случайной причинял несовместимые с жизнью ранения мирной девочке-подростку. При рассмотрении этого инцидента участники с большей вероятностью называли роботам виновным в происшествии, если получали его подробное описание. При абстрактном упоминании подобной машины люди чаще характеризовали случившееся как несчастный случай из-за сбоя оборудования. Ученый отметил, что люди связывают понятия ответственности и автономности роботов. Последнее качество придает машинам субъектность в глазах человека. Поэтому чем совершение станут дроиды, тем большую ответственность на них будут возлагать их создатели.