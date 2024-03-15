В соцсетях появилось видео рабочих фейковых наушников AirPods Pro со встроенным сенсорным экраном. Устройство было собрано на основе существующего патента Apple от 2021 года, сообщает портал MacRumors.

Появившиеся в Китае поддельные AirPods Pro с дисплеем на зарядном кейсе позволяют пользователям управлять функциями наушников, в том числе шумоподавлением, без использования iPhone. Судя по ролику, экран активируется при открытии крышки кейса, а весь интерфейс устройства переведен исключительно на китайский язык.

Появившийся в 2021 году патент предусматривает аналогичный экран в кейсе для наушников. Данное решение должно было помочь в управлении воспроизведением музыки, в регулировке громкости и многое другое. Появятся ли когда-нибудь такие наушники в модельном ряду Apple, неясно.

Отмечается, что популярность AirPods привела к рекордному за последние годы количеству фейковых беспроводных наушников. Согласно отчету за 2021 год, за первые девять месяцев финансового года правительством США было конфисковано около 360 тыс. поддельных наушников на $62,2 млн.