Правительство Китая планирует помочь Huawei с HarmonyOS

HarmonyOS получает очень сильную поддержку от ведущих ИТ-компаний в Китае и даже от правительства. HUAWEI пока придерживает операционку для Китая, но не исключено, что уже в обозримом будущем она будет серьёзно конкурировать с Android и iOS.

HuaweiCentral сообщает, что правительство Шэньчжэня приняло решение об ускорении экспансии HarmonyOS в разных отраслях в 2024 году.

Одним из шагов станет увеличение количества доступных нативных приложений под HarmonyOS для различных ведомств: в образовании, медицине, банковском секторе, в транспорте и на предприятиях.

В планах увеличение числа приложений, написанных специально для HarmonyOS, до 10% от всего количества доступных в Китае.

Ранее мы уже слышали о том, что HUAWEI активно работает с сообществом-разработчиков, обучая специалистов. Теперь в этом помогает и правительство Шэньчжэня, организовывая дополнительные курсы.

Таким образом, HUAWEI может обогнать Apple на домашнем рынке, заняв большую долю со своей HarmonyOS, чем у iOS сегодня. Случиться это может уже в 2024 году. Тогда HarmonyOS займёт вторую строчку по популярности на родине.

Сейчас китайский бренд может похвалиться крайне успешными продажами Mate 60, который оказался востребован китайскими потребителями. В сочетании с активным развитием HarmonyOS и мощной поддержкой домашней операционки HUAWEI начнёт ещё сильнее конкурировать с Android, по крайней мере в Китае.