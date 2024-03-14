В Европе одобрили первый в мире закон о применении ИИ

Закон о применении искусственного интеллекта (ИИ) был одобрен депутатами Европейского парламента. Однако его действие может начаться только в 2026 году, поскольку требуется ратификация текста документа всеми странами ЕС. Об этом сообщает Naked Science.

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Новый закон классифицирует все инструменты и системы ИИ в зависимости от уровня риска: низкий, средний, высокий и неприемлемый. Одной из основных целей закона является защита основных прав граждан, демократии и принципа верховенства закона.

Согласно законодательному акту, запрещено использование систем распознавания лиц в режиме реального времени и других методов биометрической идентификации, за исключением случаев предотвращения террористических актов или поиска подозреваемых в тяжких преступлениях.

Закон также регулирует использование генеративного ИИ, таких как системы типа ChatGPT. Все изображения, аудиозаписи и видео, созданные или обработанные с помощью ИИ, должны быть маркированы. Нарушения могут повлечь серьезные штрафы для компаний-разработчиков ИИ в зависимости от характера нарушений.