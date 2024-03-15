Представлен защищенный смартфон HOTWAV W11 с АКБ на 20 800 мАч

Компания HOTWAV представила свой защищённый смартфон HOTWAV W11, который отличается не только своей прочностью, но и высокой автономностью – около 100 дней.

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Особенности

HOTWAV W11 имеет военный стандарт MIL-STD-810H, а также сертификаты IP68 и IP69K. Прочный корпус устройства способен выдержать падения с высоты до 1,2 метра и погружение в воду на глубину до 2 метров.

HOTWAV W11 получил 6,6-дюймовый дисплей с разрешением 1080×2460 пикселей и соотношением сторон 19,5:9. Пиковая яркость экрана достигает 480 нит. Производительность смартфона обеспечивает SoC MediaTek MT8788 в тандеме с 6 ГБ оперативной памяти (плюс 6 ГБ виртуальной памяти) и 256 ГБ встроенной памятью. Есть поддержка microSD-карт 2 ТБ.

На задней панели HOTWAV W11 установлена основная камера:

главный датчик на 64 Мп;

вспомогательный объектив на 24 Мп для ночной фотосъемки.

Спереди расположена селфи-камера на 16 Мп.

Устройство оснащено огромной батареей ёмкостью 20 800 мАч. Время автономной работы в режиме ожидания составляет 2500 часов, в режиме телефонных звонков 120 часов, в режиме прослушивания музыки 200 часов, в режиме просмотра видео 35 часов и 45 часов работы в Интернете. Аппарат поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт и обратную зарядку мощностью 10 Вт.

© MobiDevices

Также стоит отметить поддержку двух SIM-карт, 4G, двухдиапазонный Wi-Fi 5 и NFC. На задней панели имеется яркий фонарик, который пригодится во время путешествий на природе. Работает смартфон под управлением предустановленной ОС Android 13.

Сроки выхода и цена

С 18 по 27 марта 2024 года смартфон Hotwav W11 будет продаваться за $150, а первые 500 аппаратов обойдутся их покупателям еще дешевле – в $140.