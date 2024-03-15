Представлен флагманский Asus Zenfone 11 Ultra с разъемом 3,5 мм

Компания Asus провела презентацию флагманского смартфона Zenfone 11 Ultra. Об этом сообщает портал GSMArena.

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Новинка оснащена 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с частотой 2400×1080 пикселей, частотой до 144 Гц и пиковой яркостью 2500 нит. Также заявлены поддержка HDR10 и наличие закаленного стекла Corning Gorilla Glass Victus 2.

На задней панели Zenfone 11 Ultra установлена тройная камера, состоящая из 50-мегапиксельного сенсора Sony IMX890, телеобъектива на 32 Мп с трехкратным оптическим зумом и сверхширокоугольного модуля с разрешением 13 Мп. Спереди используется селфи-камера на 32 Мп.

За производительность устройства отвечает флагманский чип Snapdragon 8 Gen 3, который работает в паре с 12 или 16 ГБ оперативной памяти. Встроенный накопитель UFS 4.0 может быть на 256 или 512 ГБ.

Основной упор в смартфоне был сделан на ИИ, который помогает Zenfone 11 Ultra при съемке портретного видео, улучшая эффект боке и помогая отслеживать лицо человека в кадре. В новинке также имеется функция расшифровки, перевода и шумоподавления в звонках, а также генерируемые ИИ обои.

Asus Zenfone 11 Ultra оснащен аккумулятором емкостью 5500 мАч, который поддерживает проводную зарядку мощностью 65 Вт и беспроводную — на 15 Вт. Зарядное устройство в комплект поставки не входит.

Среди прочих особенностей отмечается наличие аудиоразъема 3,5 мм, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 и защиты корпуса по стандарту IP68. Asus Zenfone 11 Ultra в версии 12/256 ГБ оценили в Европе €999 (около 100,1 тыс. руб.).