Ученые нашли неожиданный плюс пандемии COVID-19

Штамм гриппа B «Ямагата» исчез на фоне введения мер борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, пишет Bloomberg. В статье отмечается, что по схожей схеме можно будет избавиться и от других вариаций гриппа, но одной из главных проблем остаются способы передачи вирусов. News.ru

Отмечается, что вирус пропал после того, как во всем мире были введены антиковидные меры. "Закрытие границ, ношение масок, введение карантинов и другие меры, направленные на сдерживание распространения Covid-19, привели к глобальному исчезновению пресловутого зимнего микроба" - говорится в материале. Российская газета

Ранее ученые Института показателей и оценки здоровья (IHME) США сообщили, что распространение коронавирусной инфекции привело к снижению средней продолжительности жизни на 1,6 года в течение 2020–2021 годов. Lenta.ru