SpaceX собирается запустить свой корабль Starship для третьего испытательного орбитального полета в четверг, 14 марта, со звездной базы в Бока-Чика.

Starship — это многоразовая транспортная система, разработанная с целью доставки людей и полезных грузов в глубокий космос.

Два последних рейса были прекращены досрочно. За последним последовало расследование ФАУ (Федерального авиационного управления), которое выявило 63 нормативных изменения, необходимых перед новым испытанием.