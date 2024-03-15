NASA сократит финансирование миссии телескопа «Хаббл»

Финансирование миссии космического телескопа «Хаббл» сократится на треть к 2029 году по сравнению с 2023 годом, следует из проекта бюджета NASA.

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Телескоп работает на орбите уже более 30 лет, и несмотря на все сложности, возникшие при его создании, подготовке к запуску и во время работы с ним, NASA называет программу «одной из самых успешных и продолжительных научных миссий».

«NASA предлагает сократить бюджеты обсерваторий "Хаббл" и "Чандра" (обеспечивает наблюдения в рентгеновском диапазоне — прим. Ред.), чтобы сбалансировать инвестиции в будущие астрофизические миссии и уже действующие миссии», — говорится в пояснительной записке.

Согласно данным агентства, в 2023 году на работу с «Хабблом» было направлено 93,3 млн долларов США, данных за этот год нет, в 2025 году запланировано финансирование в размере 88,9 млн долларов, затем оно постепенно снижается и в 2029 году предполагается на уровне 64,7 млн. Эти средства пойдут на программное обеспечение, техническое обслуживание, гранты для приглашенных ученых и стипендии, а также на обеспечение работы миссии в целом.

Снизить расходы на «Хаббл» планируется за счет сокращения грантовой поддержки и «за счет совместной работы с другими оперативными миссиями», в частности, с телескопом имени Джеймса Уэбба.

Бюджет космического телескопа «Уэбб» при этом планируют увеличить со 162,5 млн долларов в 2023 году до 187 млн в 2025 году. Этот аппарат начал работу в 2022 году, то есть на 32 года позже «Хаббла» и превосходит по дальности диапазона и точности наблюдений.

«"Уэбб" — это обсерватория, оптимизированная для работы с инфракрасным излучением, которая проводит визуализационные и спектрографические наблюдения в диапазоне длин волн от 0,6 до 28 микрометров. Возможности "Уэбба" примерно в 100 раз превосходят возможности "Хаббла", потому что его зеркало в семь раз больше. Он тратит примерно в два раза больше времени на наблюдение за целями, поскольку Земля ему не мешает ("Уэбб" находится за пределами земной орбиты, а "Хаббл" — на ней — прим. Ред.). Детекторы "Уэбба" покрывают большие участки неба и всегда включены», — объясняют в NASA.

NASA сообщает, что намерено перенаправить средства с миссий «Хаббл» и «Чандра», в частности, на создание и запуск космической обсерватории обитаемых миров GOMAP. Этот телескоп будет специально предназначен для поиска признаков жизни на планетах, вращающихся вокруг других звезд.

Заложены средства и на реализацию проекта космического телескопа Nancy Grace Roman, который планируется к запуску в 2027 году. Его обзор в 200 раз шире, чем у инфракрасного прибора «Хаббла», что позволяет ему осматривать больший сектор за меньшее время.