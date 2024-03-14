ЕС начал расследование в отношении AliExpress и TikTok

Евросоюз проводит проверки в отношении AliExpress, TikTok и семи других крупных онлайн-сервисов в рамках Закона о цифровых услугах (Digital Service Act, DSA), направленного на контроль деятельности цифровых платформ. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник.

По информации AFP, платформа онлайн-торговли AliExpress подозревается в невыполнении обязательств по борьбе с продажей опасных для здоровья товаров, в частности, поддельных лекарств. Еврокомиссия отправила в компанию запрос на получение подробной информации еще в начале ноября 2023 года. Согласно источнику, по ее результатам сейчас проводится официальная процедура в рамках DSA с целью защиты прав потребителей.

Он также сообщил о расследовании в отношении восьми онлайн-сервисов, в том числе TikTok, Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), Google, YouTube и X. По его информации, это связано с тем, что они не могут контролировать распространение технологии дипфейков. Платформы получат только запрос на получение подробностей их деятельности, но в случае нарушений будут обязаны выплатить крупные штрафы.

Евросоюз с 25 августа в рамках DSA решил усилить контроль над деятельностью 19 онлайн-платформ, которые, по мнению чиновников, подпадают под категорию "особо крупных". Сейчас к ним отнесены в том числе сервисы X, TikTok, Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), YouTube, Google и Amazon Store. По словам еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, приоритетами в рамках нового закона будут защита детей и борьба с дезинформацией, в том числе "с пророссийской пропагандой". Он также отметил, что Еврокомиссия будет тщательно проверять все эти платформы на предмет выполнения европейских правил и применять санкции к ним при обнаружении нарушений.