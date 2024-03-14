В Китае искусственный интеллект улучшил работу железной дороги по всей стране

В Китае искусственный интеллект улучшил работу железнодорожной системы страны. Как сообщает South China Morning Post, масштабную нейросеть внедрила китайская государственная компания China State Railway Group, которая выступает оператором национальной сети железных дорог.

Железнодорожная система — это огромное количество дорог, тысячи объектов инфраструктуры и обширный парк техники. Для стабильной работы пути и составы приходится постоянно поддерживать в хорошем состоянии, что крайне затратно — как по времени, так и по средствам. Кроме того, любая внезапная поломка может остановить работу железнодорожного сообщения, что обходится еще дороже.

В Китае железнодорожная сеть продолжает расти и предполагает соединение высокоскоростными магистралями всех городов с населением свыше 500 тысяч человек. Скорость подвижного состава также растёт, что делает человеческий фактор наиболее слабым звеном. Особенно страдает контроль состояния участков — чем больше протяженность дорог, тем сложнее их обследовать.

Работа искусственного интеллекта направлена на выявление неполадок на различных отрезках путей. Датчики системы установлены на объектах инфраструктуры, колесные пары и вагоны. Они позволяют исследовать возникающие вибрации, ускорение и амплитуду для поиска дефектов. Размещенный в Пекине центральный сервер в режиме реального времени обрабатывает огромные объёмы данных со всей страны и способен предупреждать ремонтные бригады о нештатных ситуациях в течение 40 минут с точностью до 95 %.

Рекомендации обычно направлены на предотвращение неисправностей — на профилактику потенциальных проблем. В результате за прошедший год ни одна из действующих высокоскоростных железнодорожных линий Китая не получила ни единого предупреждения о необходимости снижения скорости из-за проблем с неровностями пути, в то время как количество мелких неисправностей на путях сократилось на 80% по сравнению с предыдущим годом.

Подобные решения не только снижают потребность в обслуживающем персонале, но и снижают финансовую нагрузку на содержание железных дорог. Кроме того, они повышают уровень безопасности движения.