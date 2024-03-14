Специалисты оценили ремонтопригодность MacBook Air M3

Специалисты iFixit разобрали новейший ноутбук Apple MacBook Air M3 и опубликовали видео этого процесса на своем официальном YouTube-канале. По итогу эксперты оценили ремонтопригодность компьютера на 5 из 10 возможных баллов.

© Apple

Процесс разборки MacBook Air M3 начинается со снятия нижней крышки, которая крепится четырьмя винтами и дополнительными защелками по краям. Также отмечается, что аккумулятор крепится без использования клея, что значительно упрощает его замену. Тачпад в свою очередь тоже легко отсоединяется.

Однако эксперты выразили опасения относительно сложности ремонта ноутбука из-за большого количества винтов, фиксаторов и шлейфов, которые необходимо аккуратно снять для доступа к компонентам устройства. Кроме того, отсутствие маркировки усложняет процесс возвращения деталей на их места при обратной сборке.

Таким образом, несмотря на некоторые улучшения в конструкции, ремонт новых моделей MacBook Air M3 все еще представляет определенные трудности. Вместе с тем, эксперты выявили, что в отличие от прошлогодней модели, в базовых версиях MacBook Air M3 на 13 и 15 дюймов используется два чипа SSD по 128 ГБ каждый, что положительно влияет на скорость чтения и записи.