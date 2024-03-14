Во флагманском Xiaomi 14 Ultra появилось ИИ-редактирование фото

Xiaomi наделила свой новый флагманский смартфон Xiaomi 14 Ultra крутыми фишками для работы с фото – все благодаря искусственному интеллекту. Уже скоро аналогичные функции получат Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro и линейка Redmi K70.

Что же умеет этот ИИ? Во-первых, достраивать фото, которые вам не особо удались. Не поместился в кадр нужный объект? Не беда – ИИ аккуратно расширит снимок и исправит композицию.

Во-вторых, удалять лишнее с фото. Мечтаете избавиться от туристов на идеальном снимке? Теперь это реально! «Магия удаления Pro» зачистит фото так, что никто и не догадается о вмешательстве.

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Пока эти фишки есть только на Xiaomi 14 Ultra, да и то после обновления приложения «Галерея». Но уже скоро крутой редактор станет доступен и для других моделей.

Удивительно, что Xiaomi понадобилось несколько лет, чтобы «подсмотреть» функционал у смартфонов Google Pixel.