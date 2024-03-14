В WhatsApp появятся фильтры для упорядочивания чатов пользователей

Хорошая новость для пользователей WhatsApp: мессенджер обзаведется долгожданными фильтрами для упорядочивания чатов! Эта функция уже тестируется в бета-версии приложения для Android.

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С помощью фильтров вы сможете легко сортировать чаты, отображая только те, которые вам нужны. Например, можно будет просматривать только непрочитанные сообщения или же только групповые чаты.

Ранее WhatsApp тестировал фильтры для личных и бизнес-чатов, но пока они не включены в новую функцию.

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Фильтры будут располагаться под верхней панелью приложения, поэтому вам может потребоваться немного прокрутить список чатов, чтобы увидеть их.

Помимо фильтров, WhatsApp также работает над другими функциями, которые помогут вам лучше управлять своими переписками. Например, скоро можно будет закреплять больше чатов вверху списка, а также видеть индикатор end-to-end шифрования для каждого разговора.