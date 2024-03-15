Кабмин одобрил ратификацию соглашения с Китаем о научной лунной станции

Кабинет министров на заседании одобрил законопроект о ратификации соглашения с Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции.

© Российская Газета

Договор, подчеркивают в правительстве, способствует укреплению стратегического партнерства между странами, развитию совместной космической деятельности, закреплению ведущей роли России в освоении космоса, включая проекты по исследованию Луны. Также сотрудничество позволит повысить эффективность космических исследований.

Российско-китайское межправительственное соглашение о сотрудничестве в области создания Международной лунной станции было подписано в ноябре 2022 года.