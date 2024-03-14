Специалист в сфере IT-технологий Павел Мясоедов в разговоре с Рамблером прокомментировал прогноз американского миллиардера Илона Маска касательно темпов развития систем искусственного интеллекта (ИИ), а также высказался о связанных с этим явлением рисках.

Ранее Маск допустил, что к 2025 году ИИ будет умнее любого отдельного человека, а к 2029 году станет умнее всех людей вместе взятых.

Сам Маск ранее неоднократно заявлял, что полноценного искусственного интеллекта пока не существует и что в ближайшее время он вряд ли появится. Интеллект человека работает на нейронных связях – это несколько иной алгоритм действий, нежели работа текущих систем ИИ, которые правильнее называть системами машинного обучения. То есть если в случае с человеческим интеллектом происходит рандомная подборка, базирующаяся на старых слоях восприятия информации (например, вы что-то увидели, у вас подтянулась какая-то информация, и вы сделали вывод), то машинное обучение работает на большом количестве логических цепочек, и на сегодняшний день действительно серьезной системы ИИ не существует. Павел Мясоедов Директор и партнер компании «Интеллектуальный резерв», эксперт по кибербезопасности

По словам специалиста, достижение технологической сингулярности [гипотетический момент в будущем, когда технологическое развитие становится в принципе неуправляемым и необратимым, что порождает радикальные изменения характера человеческой цивилизации] в ближайшие годы крайне маловероятно.

«Поэтому предположение Маска можно назвать достаточно смелым. По мнению известных футурологов от науки, мы должны достичь технологической сингулярности где-то к 2050-м годам, но даже к этому моменту речи о полноценном искусственном интеллекте идти не будет. Технологическая сингулярность подразумевает ту зону, где перестают работать традиционные законы физики. Сингулярностью, например, называют то место, где пространство приближается к черной дыре. А в «технологиях» сингулярностью называют ту зону, где мы перестаем понимать, как работает какой-то механизм, например, тот же компьютер – он становится слишком сложным и делает какие-то выводы самостоятельно. Но здесь мы все равно говорим об узкозаточенных сферах, об узкозаточенных программах, которые тоже обычно обучаются по тому или иному вектору в течении длительного периода времени», - отметил эксперт.

Эксперт напомнил, что Маск стоял у истоков создания компании OpenAI, разработавшей чат-бот с генеративным искусственным интеллектом ChatGPT.

«ChatGPT вроде бы такой умный и такой прекрасный, но если вы «затащите» ChatGPT в некомфортную для него сферу, то он начнет писать дурь. Это произойдет именно по той причине, что ChatGPT заточен на Big Data, на больших массивах данных. Поэтому говорить о том, что ИИ опередит человечество в плане интеллекта, пока нельзя. Машины могут нас опередить в каких-то узких областях, но это мы уже наблюдаем. Например, компьютер считает цифры быстрее человека, и вот на таком уровне машины действительно развиваются быстрее. Поэтому в части отраслей вопросы, связанные с персоналом, нужно будет переосмыслить. Определенные рутинные процессы компьютер сможет проводить самостоятельно, участие человека не понадобится, но пока машина не может выполнять действительно сложные задачи, например, самостоятельно рисовать картины, а не делать компиляции из миллионов найденных изображений», - рассказал Мясоедов.

Говоря о рисках, связанных с развитием систем ИИ, эксперт подчеркнул, что пока они могут подразумевают лишь неэффективность использования той или иной программы или механизма.

«Вы можете вложить средства в программу, наладить ее, а она начнет выдавать не тот массив, так в течении определенного периода изучала другую Big Data. И вот с этой точки зрения риски существуют – риски прикладной функциональности того или иного ПО [программного обеспечения]. Однако речи о том, что машины начнут общаться между собой, жить самостоятельной жизнью, сейчас не идет», - заключил специалист.

Google ранее представила нейросеть, которая самостоятельно проходит видеоигры.