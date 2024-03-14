Китай пообещал ответные меры в случае запрета TikTok в США

Власти КНР примут необходимые ответные меры в связи с намерением США запретить социальную сеть TikTok. Об этом заявил официальный представитель Министерства коммерции КНР Хэ Ядун.

"Мы обратили внимание на то, что происходит в Конгрессе США, - сообщил он на брифинге. - Китай примет все необходимые меры, чтобы надежно защитить свои законные права и интересы".

Хэ Ядун подчеркнул, что Вашингтон должен прекратить "необоснованное давление" на предприятия других государств и обеспечить "открытую, честную, справедливую и недискриминационную среду для компаний всех стран, инвестирующих в Соединенные Штаты и осуществляющих там коммерческую деятельность".

13 марта Палата представителей Конгресса США поддержала возможный запрет TikTok. Законодатели предлагают дать компании-оператору ByteDance шесть месяцев на продажу этой социальной сети. Далее инициатива будет направлена на рассмотрение в Сенат. Президент Джо Байден ранее сообщил, что готов подписать соответствующий законопроект.

TikTok позволяет загружать короткие видеоролики, соцсеть была запущена в 2017 году (международная версия - в августе 2018 года). Представители американской администрации неоднократно выражали мнение, что китайская социальная сеть несет угрозу Соединенным Штатам, поэтому ее необходимо устранить. По версии Вашингтона, для властей и спецслужб КНР это возможность собирать информацию.