Представлен мини-ПК размером со смартфон с пассивным охлаждением

Компания MeLE представила новинку — мини-ПК PCG02 Pro, который по своим размерам не больше смартфона! При этом он не требует активного охлаждения, что делает его бесшумным и надежным.

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PCG02 Pro отлично подойдет для офисных задач, серфинга в интернете и просмотра видео. Он оснащен 4-ядерным процессором Intel N100, 8/16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем на 128/256 ГБ. На борту имеется Windows 11 Home.

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Из интерфейсов есть два HDMI 2.1, два USB 3.2 Type-A, USB 3.2 Type-C, а также Gigabit Ethernet, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1.

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Стоит отметить, что PCG02 Pro — это отличный выбор для тех, кому нужен компактный и надежный компьютер для работы. Его можно легко взять с собой в дорогу, подключить к монитору или телевизору и начать работать. Цена новинки составляет от $270 до $290.