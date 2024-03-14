Android-флагманы на Snapdragon 8 Gen 4 получат апгрейд оперативной памяти

Похоже, в мире Android-смартфонов грядет апгрейд оперативной памяти: новый стандарт LPDDR6 обещает еще большую скорость и эффективность.

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И, похоже, первыми на него перейдут флагманы на мощном чипсете Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm, который ожидается в конце 2024 года.

Чем же LPDDR6 так хорош? Скорость: она будет ощутимо выше, чем у нынешней LPDDR5T. Зачем это нужно? Для тех самых продвинутых ИИ-штучек, которые все больше требуют мощных «мозгов» и оперативки.

Некоторые эксперты даже предсказывают, что смартфоны будущего потребуют аж 20 ГБ оперативной памяти для работы с серьезными ИИ!

А вот Apple, как обычно, не торопится внедрять новинки. Их новый чип A18 Pro, который появится в iPhone 16 Pro, скорее всего, останется с прежним стандартом памяти. Впрочем, Apple известна своими хитростями, так что посмотрим, чем они ответят конкурентам на Android.