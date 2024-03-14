Россия и Китай планируют запустить совместный ядерный реактор на Луне

Россия и Китай объединяют усилия для амбициозного проекта: строительства ядерного реактора на Луне.

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Согласно меморандуму о взаимопонимании, подписанному недавно, этот проект планируется реализовать уже к 2035 году.

Ядерный реактор станет ключом к обеспечению энергией будущей Международной лунной исследовательской станции. Солнечные панели не справятся с этой задачей, поэтому атомная энергия является единственным жизнеспособным вариантом.

Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов подтвердил, что Россия и Китай серьезно рассматривают возможность совместной реализации проекта. Он отметил, что сложные строительные работы, скорее всего, будут выполняться автономно, без участия людей.

Технологии для строительства лунного реактора уже практически готовы, что позволяет говорить о реальности выполнения этой амбициозной задачи.

Создание ядерного реактора на Луне станет огромным шагом вперед в освоении космоса. Это позволит ученым проводить новые исследования, изучать лунную поверхность и, возможно, в будущем проложить путь к колонизации Луны.