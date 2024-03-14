Раскрыта причина скорого замедления внедрения ИИ

Хотя генеративный ИИ уже помогает людям делегировать рутинные задачи, его распространение может замедлиться из-за проблем с авторским правом.

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Консалтинговая фирма Gartner сообщает, что модели генеративного ИИ часто обучаются на данных, включающих контент из интернета. Это означает, что многие чат-боты генерируют ответы, основанные на чужой работе, даже без разрешения авторов.

В ответ на это, такие организации, как The New York Times, уже начали судебные тяжбы, утверждая, что чат-боты нарушают их авторские права.

По прогнозам Gartner, к 2026 году расходы компаний на защиту от потери интеллектуальной собственности и нарушения авторских прав замедлят внедрение генеративного ИИ.

Эксперты также прогнозируют, что к 2028 году более 50% компаний, которые решат создать свои большие языковые модели с нуля, откажутся от этой идеи из-за затрат, сложности и технических проблем.

В связи с этим, Gartner рекомендует руководителям отделов данных и аналитики сбалансировать свои амбиции в области ИИ с их терпимостью к риску.