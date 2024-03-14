Объяснена загадочная рябь на Марсе

Ученые Университета имени Бен-Гуриона в Израиле объяснили происхождение загадочной песчаной ряби на Марсе. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Geoscience.

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Марсоход Curiosity в 2015 году представил фотографии двух типов ряби разного масштаба — большой метровой ряби и более короткой дециметровой ряби. Тогда ученые предложили гипотезу, согласно которой рябь меньшего размера возникает в результате ударного механизма переноса частиц ветром, а большая рябь из-за гидродинамической нестабильности. Также считалось, что физические условия, породившую эту рябь на Марсе, не могут породить ее на Земле.

© Nature Geoscience (2024) / phys.or

Исследователи в ходе экспериментов для имитации марсианских условий использовали аэродинамическую трубу Университета Бен-Гуриона и туннель для симуляции марсианского ветра Орхусского университета. Им удалось воспроизвести рябь сантиметрового и дециметрового масштаба с помощью монодисперсного слоя мелкозернистого песка.

Насколько реально колонизировать Марс?

Было подтверждено, что более мелкие структуры являются ударной рябью, но указывают на гидродинамическое происхождение более крупных. Гидродинамическая нестабильность связана с фазовым сдвигом между турбулентным потоком и топографическими элементами местности, а ударная — из-за синхронизации переносимых ветром песчинок с топографией местности. Такая аэродинамическая рябь может существовать и на Земле, отмечают исследователи, но только в водной среде.