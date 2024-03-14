Исследование: после 10 дней в космосе у 92% людей начинает болеть голова

Нейробиологи из Лейденского университета в Нидерландах выяснили, что пребывание в космосе дольше 10 дней может вызывать сильные головные боли у людей, которые никогда раньше не страдали от подобных проблем.

© NASA

Исследование опубликовано в научном журнале Neurology.

«Изменения гравитации, вызванные космическим полетом, сказываются на функциях многих частей тела, включая мозг. В первую неделю человек страдает от космической морской болезни, вызванной адаптацией вестибулярной системы к отсутствию нормальной гравитации. Головная боль остается наиболее частым симптомом в таком состоянии. Позднее голова также может болеть из-за перепадов давления внутри черепа», — объяснил автор исследования, доктор медицинских наук В. П. Джей ван Остерхаут.

В исследовании приняли участие 24 астронавта из Европейского космического агентства (ЕКА), Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). Они участвовали в миссиях на Международную космическую станцию ​​на срок до 26 недель с ноября 2011 года по июнь 2018 года.

До начала исследования девять астронавтов сообщили, что за последний год у них никогда не было головных болей, а у троих была головная боль, которая мешала повседневной деятельности. Ни у кого из них не было в анамнезе периодических головных болей и никогда не диагностировалась мигрень.

Из общего числа участников 22 астронавта испытали один или несколько эпизодов головной боли в течение 3596 дней пребывания в космосе.

До начала эксперимента о головных болях сообщали 38% участников, но после полетов в космос показатель увеличился до 92%. Всего было зарегистрировано 378 случаев появления болей в голове. Из них 90% оказались вызваны напряжением, а остальные 10% — мигренью.

За три месяца после возвращения на Землю ни у кого из астронавтов не отмечалось головных болей.