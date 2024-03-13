Ученые ускорили компьютер почти в 2 раза без обновления оборудования

Исследователи из Калифорнийского университета в Риверсайде, США, на сайте Института инженеров электротехники и электроники (IEEE) опубликовали результаты экспериментов по ускорению компьютерных систем без обновления оборудования.

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Для этого инженеры применили процесс одновременной и гетерогенной многопоточности (SHMT). При этом процессе задействуется различные типы процессоров: графический, центральный и тензорный, — обрабатывающий алгоритмы ИИ.

Для исследований была спроектирована тестовая установка, состоящая из центрального процессора ARM Cortex-A57, графического процессора Nvidia и тензорного Google Edge. За счёт применения SHMT выполнение примера тестового кода прошло в 1,95 раза быстрее, чем это происходит в текущих системах, а потребление энергии сократилось на 51%.

Но SHMT — технология, сложная для реализации, так как предстоит решить множество проблем с разделением вычислительных задач, которые должны выполнять разные типы процессоров, и обратным объединением всего процесса без замедления. Поэтому учёные не видят перспектив реализации технологии одновременной и гетерогенной многопоточности в ближайшее время, тем более на большом количестве устройств.

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