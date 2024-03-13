Samsung улучшит качество сна с помощью «умного» кольца

В преддверии Всемирного дня сна, который отмечается 15 марта, компания Samsung объяснила, как предстоящее смарт-кольцо Galaxy Ring поможет пользователям в борьбе с нездоровым сном. Об этом сообщает портал Phone Arena со ссылкой на исследования компании.

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Samsung установила, что недостаточное качество сна является серьезной проблемой на глобальном уровне. В компании подчеркивают, что, несмотря на возрастающий интерес к здоровому сну, многие люди по-прежнему сталкиваются с ухудшением качества отдыха.

По словам представителей Samsung, смарт-кольцо Galaxy Ring, оснащенное специальными датчиками и алгоритмами, может помочь в решении этой проблемы, анализируя данные о сне и предоставляя индивидуальные рекомендации для его улучшения с помощью искусственного интеллекта. В компании считают, что устройство будет способствовать повышению общего качества жизни, включая ментальное и психическое здоровье, благодаря улучшению сна его владельцев.

Дата выхода Samsung Galaxy Ring назначена на 2024 год. По слухам, релиз устройства состоится летом вместе со складными Galaxy Z Fold6 и Z Flip6.