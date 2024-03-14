Энтузиасты научились улучшать память MacBook с чипами M-серии

Канадская компания VancouverMac начала предлагать услугу по замене SSD в MacBook с чипами M-серии путем перепайки компонентов материнской платы. Об этом сообщает издание Tom's Hardware.

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Сложность замены SSD в MacBook с процессорами Apple Silicon заключается в том, что купертиновцы буквально впаивают модуль памяти в материнскую память. Поэтому замена SSD в ноутбуках Apple без нарушения целостности контактов платы является невозможной. При этом перепайка SSD является сложной задачей не только на аппаратном уровне, но и на программном, так как после модификации macOS нужно научить корректно распознавать не заводской модуль. Специалистов, которые готовы взяться за эту работу, крайне мало.

Процедура замены SSD в VancouverMac состоит из нескольких этапов. Сначала специалист снимает материнскую плату, затем открепляет старые модули памяти и припаивает новые. Далее с помощью другого Mac мастер подключается к модифицированному MacBook по USB и меняет конфигурацию SSD через программу Apple Configurator. Далее нужно правильно связать процессор и SSD и перенастроить шифрование.

Хотя VancouverMac просит большие деньги за данную процедуру, такая модификация все равно обходится дешевле, чем покупка MacBook c большим запасом памяти. Так, например, установка SSD на 2 ТБ в MacBook на М1 с самой маленькой памятью в канадском сервисном центре обойдется в $400 (примерно 36,7 тыс. руб. по курсу на 13 марта 2024 года). При этом разница в цене при покупке нового MacBook на 256 ГБ и 2 ТБ составляет минимум $600 (55 тыс. руб.). То есть расширение памяти у VancouverMac обойдется на $200 (18,3 тыс. руб.) дешевле, чем покупка нового MacBook с большим объемом памяти.