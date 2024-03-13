Rocket Lab запустила радиолокационный спутник StriX-3 для японской компании Synspective. Об этом сообщает SpaceNews.

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Ракета Electron с космическим аппаратом стартовала 12 марта в 06:03 по московскому времени с площадки № 1 в Новой Зеландии. Через 54 минуты после пуска носителя спутник был выведен на солнечно-синхронную орбиту.

Ранее космические аппараты Synspective запускались в декабре 2020-го, в феврале 2022-го и в сентябре 2022-го. Спутник StriX-3 стал четвертым из соответствующей серии космических аппаратов. На ракете Electron японская компания планирует запустить еще два спутника.

В феврале Rocket Lab анонсировала создание трех новых космических платформ — Lightning, Pioneer и Explorer.

В том же месяце американская компания Rocket Lab подтвердила свои планы впервые произвести запуск новой многоразовой средней ракеты Neutron до конца 2024 года.