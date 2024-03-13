Представлен портативный монитор, работающий на солнечной энергии
Если долго смотреть на яркие экраны, то это может нанести вред глазам. Но что, если бы ваш монитор мог использовать силу солнцечного света, снижая нагрузку на глаза и даже экономя энергию? У Eazeye есть для вас ответ.
Eazeye Radiant — первый в мире портативный монитор, оснащенный трансфлективным ЖК-дисплеем (TLCD). В отличие от традиционных мониторов с подсветкой, Radiant использует как естественный, так и искусственный свет.
Этот дисплей действует как хамелеон. При хорошем освещении солнечный свет выступает в качестве основного источника света, подобно электронной читалке. Это значительно снижает нагрузку на глаза по сравнению с обычными дисплеями с подсветкой. Когда естественное освещение падает, встроенная светодиодная подсветка полного спектра плавно переходит в рабочий режим, обеспечивая четкую видимость даже в условиях недостаточной освещенности.
Eazeye Radiant может похвастаться своими характеристиками. Этот 15,6-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 1080p имеет частоту обновления 60 Гц.
Radiant имеет гладкий алюминиевый корпус, два порта USB-C и порт mini-HDMI. Он также совместим с креплениями VESA.