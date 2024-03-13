Ученые назвали животное с самой заторможенной эволюцией на Земле

Международная группа ученых из США и Китая под руководством специалистов Йельского университета выяснила, что у щук оказалась самая медленная скорость эволюции среди всех челюстных позвоночных на нашей планете. Эти хищные рыбы практически не поменялись со времен своего возникновения 150 млн лет назад в эпоху Юрского периода. Исследование опубликовано в научном журнале Evolution.

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Исследователи использовали компьютерный анализ для изучения последовательностей генов, сохранившихся от общих предков, и выявили скорость замены или мутации ДНК с течением времени.

По словам специалистов, щуки представляют собой наилучший пример так называемых живых ископаемых. Живыми ископаемыми признают организмы, имеющие общее происхождение с вымершими линиями, и мало отличающиеся от своих древних родственников.

Низкие темпы замещения в этой группе рыб соответствуют низким темпам появления новых видов. Щуки развивались настолько медленно, что два вида, разделенные 100 млн лет эволюции, все еще могут скрещиваться.

Для сравнения, эволюционные линии людей и вомбатов тоже разошлись около 100 млн лет назад.

Ученые отметили, что щукам удается процветать без изменений более 150 млн лет за счет некого механизма, лежащего в основе низкого уровня замещения генов. Вероятно, он каким-то образом связан с восстановлением ДНК.

Также выяснилось, что некоторые из признанных живыми ископаемыми животных, включая рыбу латимерию и тропическую птицу гоацин, существенно отличаются от ископаемых предков, хотя они сохранили многие их характеристики.