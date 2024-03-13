Ученые рассказали о шансе починить Voyager 1

Руководитель проекта Voyager 1 Сюзанна Додд заявила, что ее команда «полна надежд» на возобновление штатной работы космического зонда. Как пишет Pasadena Star-News, «заболевший» зонд продемонстрировал признаки восстановления функций.

В конце 2023 года Voyager 1 прекратил передачу актуальных данных на Землю. Американский космический зонд, запущенный в 1977 году, к этому моменту покинул гелиосферу и изучал межзвездное пространство на расстоянии в 24 миллиарда километров от Земли.

Сообщалось, что зонд по-прежнему способен принимать и выполнять команды, посланные с Земли, но в его блоке формирования телеметрии произошел сбой. В NASA говорили, что инженерам может потребоваться несколько недель, чтобы разработать новый план решения проблемы.

По словам ученых, проблема возникла в одном из трех бортовых компьютеров Voyager 1 - системе полетных данных (FDS). Система собирает информацию о состоянии космического корабля и его научных наблюдениях в строку из 1 и 0, а затем отправляет эти данные на Землю.

В последние пару недель Voyager 1 продемонстрировал «многообещающие признаки улучшения». Зонд наконец-то начал передавать последовательность цифр 1 и 0, которая кажется инженерам знакомой.

«Это не совсем то, чего мы ожидали. Но это действительно выглядит как нечто, способное показать нам, что FDS хотя бы частично работает», - рассказала Додд.

Издание отмечает, что с научной точки зрения потеря Voyager 1 означала бы потерю одного из всего двух аппаратов, собирающих данные из межзвездного пространства «на месте».