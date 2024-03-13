Анонсирован бюджетный смартфон Poco X6 Neo с AMOLED-экраном

На этой неделе компания POCO анонсировала бюджетный смартфон X6 Neo. Производитель оценил устройство в $ 240 (~ 22 тысячи рублей). Девайс работает на процессоре MediaTek Dimensity 6080 и операционной системе MIUI 14.

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POCO X6 Neo оснащён 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, разрешением Full HD+ и максимальной яркостью в 1000 нит. Также смартфон предложит большую батарею на 5000 мА/ч, которая поддерживает зарядку мощностью до 33 Вт.

Гаджет получил защиту от влаги и пыли по стандарту IP54. Ещё в нём предусмотрен сканер отпечатков пальцев, два слота для SIM-карты, 5G, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.3.

Продажи устройства стартовали 13 марта на территории Индии. Дата выхода на мировом рынке пока не раскрывается.