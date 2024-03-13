В горах Ингушетии нашли клад времен Золотой Орды

Археологи обнаружили в горах Ингушетии клад времен Золотой Орды
В Джейрахском районе Ингушетии в ходе раскопок на территории башенного комплекса Тумги обнаружили клад из серебряных и медных монет времен Золотой Орды. Находка передана в краеведческий музей имени Мальсагова, где скоро будет доступна посетителям.
«Краеведческому музею имени Тугана Мальсагова переданы 16 монет Золотой Орды. Ценные находки были обнаружены специалистами „АСМ Групп“ во время проведения полевых работ в одной из башен архитектурного комплекса Тумги. Уникальный клад состоит из 5 медных и 11 серебряных монет Золотой Орды, относящихся к середине XIV века, к периодам правления Узбек-хана, Хаджи-хана и Токтамыш-хана», — сообщается в телеграм-канале правительства Ингушетии.
Как отмечают в республиканском комитете государственной охраны объектов культурного наследия, этот клад является ценной находкой с точки зрения истории и археологии Ингушетии. Монеты будут храниться в краеведческом музее, где их смогут увидеть посетители.
В краеведческом музее также хранятся переданные ранее фрагменты барельефных камней, обнаруженные в начале года на прилегающей территории башенного комплекса Пуй.
Ранее при расчистке обрушившегося склепа Цори арехологи нашли редкий дирхам — монету, чеканенную в 1574—1575 годах при султане Мураде III, внуке Сулеймана Великолепного. В отличие от обычной монеты такого номинала, цоринская находка почти в два раза крупнее.