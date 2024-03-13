В горах Ингушетии нашли клад времен Золотой Орды

В Джейрахском районе Ингушетии в ходе раскопок на территории башенного комплекса Тумги обнаружили клад из серебряных и медных монет времен Золотой Орды. Находка передана в краеведческий музей имени Мальсагова, где скоро будет доступна посетителям.

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«Краеведческому музею имени Тугана Мальсагова переданы 16 монет Золотой Орды. Ценные находки были обнаружены специалистами „АСМ Групп“ во время проведения полевых работ в одной из башен архитектурного комплекса Тумги. Уникальный клад состоит из 5 медных и 11 серебряных монет Золотой Орды, относящихся к середине XIV века, к периодам правления Узбек-хана, Хаджи-хана и Токтамыш-хана», — сообщается в телеграм-канале правительства Ингушетии.

Как отмечают в республиканском комитете государственной охраны объектов культурного наследия, этот клад является ценной находкой с точки зрения истории и археологии Ингушетии. Монеты будут храниться в краеведческом музее, где их смогут увидеть посетители.

В краеведческом музее также хранятся переданные ранее фрагменты барельефных камней, обнаруженные в начале года на прилегающей территории башенного комплекса Пуй.

Ранее при расчистке обрушившегося склепа Цори арехологи нашли редкий дирхам — монету, чеканенную в 1574—1575 годах при султане Мураде III, внуке Сулеймана Великолепного. В отличие от обычной монеты такого номинала, цоринская находка почти в два раза крупнее.