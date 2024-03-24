Чем облачные хранилища отличаются от локальных: гайд

Цифровые хранилища файлов давно стали важной частью быта миллионов людей, но многие по-прежнему задаются вопросом: облачные хранилища или локальные накопители? Что лучше? Что надежнее? Портал slashgear.com рассказал, чем отличаются разные виды хранилищ и в чем их особенности.

© Unsplash

Чем облачное хранилище отличается от локального

По сути, облачное хранилище — это хранилище файлов, существующее за пределами вашего устройства. Облачные хранилища не требуют физического подключения к какому-либо терминалу: пользователю нужен только Интернет. Именно по этой причине технология стала неотъемлемой частью многих сфер нашей повседневной жизни.

Локальные же хранилища, напротив, сохраняют информацию на конкретном физическом устройстве. Например, смартфоне, компьютере, планшете, жестком диске или SSD. Под это определение также подпадают более старые носители, вроде компакт-дисков или флоппи. Иными словами, локальное хранилище — это физический накопитель, который вы можете носить с собой.

Надежность и удобство разных видов хранилищ

Оба вида хранилищ обладают своими преимуществами и недостатками. Облачные позволяют загрузить данные в любой момент, чтобы создать резервную копию ценных файлов, но провайдер сервиса может пострадать от атаки хакеров или других неполадок. Локальные накопители, такие как флэшки или внешние жесткие диски, могут потеряться или физически выйти из строя.

Разница лишь в том, какой опции вы доверяете больше и что дороже лично вам: комфорт или защищенность. При использовании локального хранилища вы сами контролируете безопасность информации, однако облачные хранилища надежнее и доступнее.

Помимо этого, стоит учитывать финансовый фактор. Локальные накопители часто требуют потратить определенную сумму на покупку самого устройства, зато соотношение цены и объема хранилища зачастую получается выгодным. Облачные хранилища же зачастую предлагают сервис по платной подписке: пользователь платит ежемесячно или ежегодно за определенный объем накопителя.

Наконец, при выборе оптимального варианта также стоит прикинуть, насколько доступными будут обе опции. Например, если вы отправляетесь куда-то, где нет стабильного высокоскоростного Интернета, то загрузка файлов с облачного хранилища может стать проблемой. Локальные накопители лишены этого недостатка, но, опять же, их можно легко потерять — или вообще забыть дома.

Что лучше: облачное хранилище или локальное?

Если вы можете себе это позволить, сочетание облачного и локального хранилища — самый эффективный вариант. Они перекрывают недостатки друг друга, но при этом не теряют преимущества. Вы можете купить портативный SSD для резервного копирования самых важных данных на компьютере и параллельно настроить регулярную загрузку данных на облако на смартфоне.