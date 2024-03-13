В Android 15 появится легендарная функция из Windows

Помните ли вы «липкие клавиши» из Windows? Эта функция, позволяющая легко использовать сочетания клавиш, может появиться в Android 15!

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Мишаал Рахман обнаружил эту функцию в настройках физической клавиатуры в Android 14 QPR3 Beta 2. Это означает, что она может быть включена в Android 15.

Помимо «липких клавиш», бета-версия также содержит «отскакивающие клавиши», которые игнорируют быстрые повторные нажатия.

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Хотя эти функции еще находятся в бета-версии, их наличие говорит о том, что Google хочет улучшить функциональность клавиатуры Android.

Стоит отметить, что новые возможности могут не попасть в финальную версию Android 15. Google пока ничего не подтвердила, так что нам лишь остается ждать официального анонса компании.