Google ограничил ответы своего ИИ на запросы о выборах в Индии

Google объявил, что его искусственный интеллект Gemini не будет отвечать на вопросы о предстоящих национальных выборах в Индии. Ограничения аналогичны тем, которые компания ввела в декабре перед мировыми выборами в США и Европейском союзе.

Эти ограничения уже действуют в США. В этом году национальные выборы состоятся в как минимум 64 странах, включая США и страны Европейского союза. Ожидаемо, что Google предпочел бы действовать с избытком осторожности с искусственным интеллектом.

В прошлом месяце Gemini привлек внимание, когда пользователи социальных сетей опубликовали примеры, где чат-бот применял фильтры разнообразия к «историческим изображениям», представляя отцов-основателей США в виде людей цвета кожи. После критики компания временно остановила возможность своего искусственного интеллекта генерировать изображения людей.