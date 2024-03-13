Motorola представила бюджетный смартфон с водоотталкивающим корпусом

Компания Motorola представила в США и Канаде новый смартфон бюджетного уровня Moto G Power 5G, который пришел на замену прошлогодней модели Moto G Power. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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Moto G Power 5G оснащен 6,7-дюймовой IPS-панелью с «о»-образной перфорацией. Экран имеет разрешение FHD+, частоту обновления 120 Гц, плотность пикселей 391 ppi и соотношение площади к лицевой поверхности корпуса 85%. Размеры устройства составляют 167,22 на 76,44 на 8,5 мм, а вес – 201 грамм. Он имеет водоотталкивающую конструкцию и спинку из веганской кожи.

На задней панели Moto G Power 5G расположены 50-мегапиксельная основная камера с поддержкой OIS и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив с углом обзора 118 градусов. Для съемки селфи устройство оснащено 16-мегапиксельной фронтальной камерой.

За производительность смартфона отвечает процессор Dimensity 7020. Данный чип сочетается с 8 ГБ оперативной памяти, а также 128 ГБ встроенной. Имеется слот для карт памяти типа microSD.

Устройство поставляется с Android 14. Новинка также имеет другие опции, такие как двойной лоток для SIM-карт и поддержка eSIM, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.3, NFC, порт USB-C, боковой сканер отпечатков пальцев, аудиоразъем 3,5 мм и два динамика.

В США Moto G Power 5G можно будет приобрести с 29 марта 2024 года за $299, что по курсу на момент публикации новости было равно 27,5 тыс. руб.