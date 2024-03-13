Realme выпустит в России эсклюзивный смартфон в необычном дизайне

Компания Realme может представить на российском рынке эксклюзивную версию смартфона Realme 12 Pro+ с прозрачной крышкой. На это указывает публикация в Telegram-канале realme Russia.

В соцсетях бренда было опубликовано фото линейки смартфонов Realme 12 Pro. Среди уже двух известных расцветок, синей и бежевой, которые, вероятнее всего, поступят в продажу в России, засветился смартфон с прозрачной крышкой. Купить такую версию нельзя ни на одном из рынков, где представлены устройства Realme. Появится ли данная модель в продаже в России, пока неясно, но публикации в соцсетях Realme могут на это указывать.

Впервые прозрачную версию Realme 12 Pro+ на своей странице в X (ранее Twitter) показал глава европейского подразделения Realme Фрэнсис Вонг. Какими-либо подробностями об устройстве он не поделился. Известно, что данная модель отличается от базовых версий лишь внешним исполнением — вместо крышки из экокожи и закрашенного блока камер в ней стоит прозрачное стекло, под которым можно рассмотреть детали устройства.

Презентация смартфонов серии Realme 12 Pro с перископным телеобъективом ожидается в России к концу марта.