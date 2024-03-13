Ученые установили источник странного шума из пещеры Пирункиркко

Ученые выяснили источник странного шума, доносящегося из пещеры Пирункиркко.

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Так, исследователи из Университета Восточной Финляндии заявили, что это всего лишь уникальный звуковой резонанс, который на протяжении столетий принимали за крики умерших людей, доносящиеся из потустороннего мира.

Как говорится в материале, опубликованном в научном издательстве De Gruyter, уникальный резонанс усиливает звуки определенной частоты. В частности, в пещере это явление вызывает вертикальная звуковая волна между параллельными краями пещеры.