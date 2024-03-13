Ученые установили источник странного шума из пещеры Пирункиркко

Ученые установили источник шума из «потустороннего мира» в пещере Пирункиркко
Ученые выяснили источник странного шума, доносящегося из пещеры Пирункиркко.
Так, исследователи из Университета Восточной Финляндии заявили, что это всего лишь уникальный звуковой резонанс, который на протяжении столетий принимали за крики умерших людей, доносящиеся из потустороннего мира.
Как говорится в материале, опубликованном в научном издательстве De Gruyter, уникальный резонанс усиливает звуки определенной частоты. В частности, в пещере это явление вызывает вертикальная звуковая волна между параллельными краями пещеры.