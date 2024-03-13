Ученые запечатлели процесс создания воспоминаний в мозге человека

Исследователи из США с помощью сканирования мозга запечатлели волны, демонстрирующие, как люди создают и хранят воспоминания. Об этом рассказал портал Cosmos.

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Ритмы головного мозга - электрические сигналы, или волны, которые генерирует мозг. Они характеризуются различной частотой и амплитудой, играя важную роль в регуляции разных аспектов мозговой деятельности (сна, бодрствования, концентрации и эмоционального состояния).

Ритмы мозга определяются с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ) - метода записи электрической активности мозга. Наиболее известные ритмы включают альфа- (8-12 герц), бета- (13-30 герц), тета- (4-7 герц) и дельта- (менее четырех герц) волны. Каждый из этих ритмов связан с определенными физиологическими и психологическими состояниями человека. К примеру, альфа-ритмы обычно наблюдаются в состоянии покоя и расслабления, а бета-ритмы - в состоянии бодрствования и активности.

Тета-ритм играет важную роль в процессах внимания и памяти. Он распространяется по септо-темпоральной оси гиппокампа в виде «путешествующих» (бегущих) волн.

Исследование ученых из Национальных институтов здравоохранения США показало, что «путешествующая» волна имеет тенденцию двигаться от задней части мозга к передней, когда люди начинают что-то запоминать, а затем двигается в противоположном направлении, когда они вспоминают эту информацию.

Соавтор работы Ума Мохан рассказала, что в исследовании участвовали пациенты, лечившиеся от лекарственно-устойчивой эпилепсии с помощью электродов, временно имплантированных на поверхность мозга (это позволяет определить, в какой именно области мозга возникают приступы).

«Это редкая возможность увидеть, что происходит непосредственно в мозге, пока пациенты участвуют в различных когнитивных действиях», - объяснила Мохан.

В частности, исследователи записывали мозговую активность пациентов, пока те выполняли задачи, требующие запоминания и повторения списков слов или букв.