В России стартовали продажи умных часов Honor Watch 4

В российские магазины электроники и маркетплейсы поступили в продажу умные часы HONOR Watch 4. Новинка оснащена датчиками мониторинга показателей организма и AMOLED-экраном 1,75 дюйма с частотой обновления до 60 Гц

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Часы поддерживают звонки по Bluetooth. Корпус часов выполнен из алюминия шестой серии. Защита от воды и пыли позволяет использовать HONOR Watch 4 для тренировок в бассейне и на открытой воде. Для персонализации доступно около 300 циферблатов, часы также получили стандартное часовое крепление ремешков. HONOR Watch 4 оснащены батареей емкостью 451 мАч, которая обеспечивает до 14 дней работы без подзарядки при обычном использовании.

HONOR Watch 4 оснащены функциями для тренировок и позволяют составлять собственные программы. С помощью часов или приложения "HONOR Здоровье" пользователи могут видеть количество потраченных во время тренировки калорий и граммы потерянного жира. Час способны определять фитнес-возраст пользователя и оценивать состояние его организма. С помощью часов также можно отслеживать стресс, качество сна, уровень кислорода в крови и менструальный цикл.

HONOR Watch 4 поступили в продажу в магазинах электроники и на маркетплейсах в черном и золотом цветах. Стоимость новинки составляет 15 990 рублей.