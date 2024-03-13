Microsoft обучит 100 000 женщин технологиям ИИ

Американский техногигант Microsoft анонсировал образовательную благотворительную программу, в рамках которой 100 000 филиппинских женщин пройдут курс обучения технологиям искусственного интеллекта (ИИ) и кибербезопасности. Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP). О программе было объявлено в ходе двухдневной торговой миссии США на Филиппины под руководством министра торговли Джины Раймондо.

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Образование женщин будет проходить на онлайн-платформе Microsoft. Их обучат навыкам обращения с ИИ-инструментами Microsoft, основанными на больших языковых моделях OpenAI. Приобретенные знания должны повысить профессиональную эффективность филиппинок и их осведомленность о распространенных киберугрозах.

«Мы очень воодушевлены потенциалом Филиппин по стимулированию экономического развития с использованием усовершенствованных технологий искусственного интеллекта», – заявила на пресс-конференции в Маниле вице-президент по глобальным стратегическим инициативам Microsoft Мэри Снапп.

По словам Снапп, в рамках реализации программы Microsoft будет сотрудничать с государственными образовательными учреждениями.

Заместитель министра торговли Филиппин Рафаэлита Альдаба сообщила в своем заявлении, что тренинг может «помочь укрепить кибербезопасность страны, а также повысить доверие женской части населения к внедрению технологий ИИ».