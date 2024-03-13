В смартфоне Honor Magic 6 Ultimate Edition применили секретную технологию

Новые смартфоны Honor Magic 6 Ultimate Edition и Magic 6 RSR Porsche Design готовятся увидеть свет уже 18 марта.

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Ключевая фишка новинок – это «улучшенная камера уровня зеркалок». Такая камера обещает потрясающие снимки, невзирая на условия освещения: хоть при слабом свете, хоть на ярком солнце с пересветами.

Все благодаря секретной технологии с труднопроизносимым названием LOFIC, впервые, кстати, примененной в смартфоне.

Чем же так крута LOFIC? Представители Honor утверждают, что она позволит делать фото с динамическим диапазоном 15EV. Это означает, что по сравнению с прошлыми моделями диапазон расширится на целых 600%!

Кроме того, по слухам, оба флагмана будут оснащены мощной основной камерой: 50 Мп и физически изменяемая диафрагма от f/1.4 до f/2.0. Дополнит картину перископный объектив с большим сенсором и поддержкой 100-кратного цифрового зума.